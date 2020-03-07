أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بري قال في اجتماع بعبدا إنه ليس مع التعثّر انما مع التعثر المنظم، وهو لديه لوم على ​المصارف​ لناحية بيع السندات ورفع الدين الخارجي، ما أوصل لبنان الى ما هو عليه اليوم لناحية صعوبة عملية التفاوض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: بري قال بإجتماع بعبدا ان لديه لوم على المصارف لناحية بيع السندات ورفع الدين الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.