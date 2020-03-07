نقابة مهندسي الشمال: الانتخابات في موعدها غدا

أعلن نقيب المهندسين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​بسام زيادة​ أن مجلس النقابة قرر وبالإجماع إجراء ​انتخابات​ النقابة يوم غد الأحد، ما بين العاشرة صباحا والرابعة مساء، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وذلك "حفاظا على الالتزام بالمهل القانونية والسير بالعملية الديموقراطية"

وأعلن المجلس عن وضع كل التدابير الآيلة إلى الحد من اي ضرر أو مشكلة من جراء الوباء ومنع انتشاره بين المهندسين والمتواجدين في قاعات الاقتراع في مقر ​نقابة المهندسين​ في طرابلس، ومنها ضرورة منع اي تجمعات للمهندسين أو المرشحين ولمناصريهم في أماكن تواجد الصناديق ويمكنهم التواجد فقط في الساحات المكشوفة".