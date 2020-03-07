انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو، اليونان بسبب إيقاف قبول طلبات اللجوء، معتبرةً أن "ما تقوم به اليونان حيال اللاجئين هو قرار خاطئ، بالرغم من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي".
واشارت أوهيسالو، في مقابلة أجرتها مع التلفزيون الرسمي الفنلندي، إلى أنه "عندما تنظرون إلى الصورة الكبيرة للقانون الدولي، فمن الواضح أنها تقوم بتصرف خاطئ في هذا المعنى".
كما أكدت وزيرة الداخلية على ضرورة "قبول طلبات اللجوء في جميع الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الداخلية الفنلندية: توقف اليونان عن قبول طلبات اللجوء قرار خاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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