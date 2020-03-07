وزيرة الداخلية الفنلندية: توقف اليونان عن قبول طلبات اللجوء قرار خاطئ

انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو، ​اليونان​ بسبب إيقاف قبول طلبات اللجوء، معتبرةً أن "ما تقوم به اليونان حيال ​اللاجئين​ هو قرار خاطئ، بالرغم من الدعم الذي يقدمه ​الاتحاد الأوروبي​".

واشارت أوهيسالو، في مقابلة أجرتها مع التلفزيون الرسمي الفنلندي، إلى أنه "عندما تنظرون إلى الصورة الكبيرة للقانون الدولي، فمن الواضح أنها تقوم بتصرف خاطئ في هذا المعنى".

كما أكدت وزيرة الداخلية على ضرورة "قبول طلبات اللجوء في جميع الظروف".