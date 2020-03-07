النشرة: حراك حاصبيا نفذ اعتصاما في باحة السراي الشهابية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "العشرات من حراك حاصبيا و​راشيا​ و​البقاع الغربي​ نفذوا اعتصاما في خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا أعقبها ​مسيرة​ راجلة في سوق حاصبيا الرئيسي رفع خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية والافتات المستنكرة للأوضاع المعيشية الصعبة في ظل غلاء ​الدولار​، كما أكدوا على المضي في تحركهم حتى ​تحقيق​ مطالبهم وفي مقدمها محاسبة من أسموها الطبقة الفاسدة".

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