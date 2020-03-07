ابراهيم الموسوي: عدم سداد اليوروبوند خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

أفاد عضو تكتل "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "اتخاذ قرار بعدم سداد اليوروبوند، خطوة أساسية أولى في الاتجاه الصحيح"، معتبراً أنه "يبقى طرح خطة إنقاذية شاملة جذرية وعميقة تطيح بكل اللاسياسات السابقة وتضع خططا ومشاريع حقيقية لنلج المسار الحقيقي للتصحيح".

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