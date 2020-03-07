أربعة جرحى في انفجار قارورة غاز للتلحيم في طرابلس

أفادت معلومات صحافية بأن 4 أشخاص أصيبوا بحروق وجروح، نتيجة ​انفجار قارورة غاز​ تستخدم في تلحيم الحديد داخل محطة محروقات في شارع الإصلاح في ​أبي سمراء​، نقلهم عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية"، إلى مستشفى السلام للمعالجة.

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