"رويترز": من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني لبنان قريبا

أكد مصدر لوكالة "​رويترز​" أنه من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني ​لبنان​ قريباً، لافتاً إلى أن معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في موقف صعب.

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