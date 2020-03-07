افادت معلومات صحافية بأن "صاحب "مؤسسة الربيع لبيع ​التبغ​ والتنباك" في بلدة ​داريا​، ادعى لدى ​الأجهزة الأمنية​ المختصة، أن مجهولين سرقوا، وفي وضح النهار، من مؤسسته ما قيمته 15 مليون ليرة، وفتح عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ تحقيقا لتحديد الفاعلين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون سرقوا بقيمة 15 مليون ليرة من مؤسسة تبغ وتنباك في داريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.