محتجون قطعوا الطريق عند دوار دورس في بعلبك

أفادت معلومات صحافية بأنمحتجين قطعوا الطريق عند دوار دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، ورددوا شعارات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وبالسياسة المصرفية.
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