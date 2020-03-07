ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا لمجلس الوزراء عند الساعة الاولى من بعد الظهر في قصر بعبدا، حضره رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. وقد خصص الاجتماع الذي استمر لقرابة الرابعة والنصف لدراسة القرار الواجب اتخاذه بخصوص استحقاق سندات اليوروبوند.
وقد استمع المجلس الى عرض قدّمه في هذا الاطار عدد من المستشارين المحليين والدوليين، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على اي قرار سيتخذ وتداعياتها.
ومن المقرر ان يتوجّه رئيس الحكومة بكلمة الى اللبنانيين عند السادسة والنصف من مساء اليوم من السراي الحكومي، لعرض القرار الذي تم التوصل اليه.
وسبق اجتماع مجلس الوزراء لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم في خلاله بحث ما سيتم عرضه في الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر دياب يذيع القرار بشأن سندات اليوروبوند في كلمة مسائية الى اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.