NBN: نجم نقلت عن عويدات أنه جمد قرار إبراهيم بعد تعهد المصارف بخطوات تعلن عنها الثلاثاء

أفادت قناة الـ"NBN" بأن وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ نقلت عن مدعي عام التمييز ​غسان عويدات​، أنه جمد قرار المدعي العام المالي ​علي إبراهيم​ بعد تعهد ​المصارف​ بخطوات ستعلن عنها يوم الثلاثاء المقبل.

كما أفادت بأن ​مجلس الوزراء​ سيعقد جلستين الاسبوع المقبل واحدة عادية وأخرى إستثنائية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعلن مساء اليوم عدم سندات اليوروبوند وإطلاق المفاوضات مع الدائنين.