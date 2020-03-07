NBN: نجم نقلت عن عويدات أنه جمد قرار إبراهيم بعد تعهد المصارف بخطوات تعلن عنها الثلاثاء

أفادت قناة الـ"NBN" بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم نقلت عن مدعي عام التمييز غسان عويدات، أنه جمد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بعد تعهد المصارف بخطوات ستعلن عنها يوم الثلاثاء المقبل.
كما أفادت بأن مجلس الوزراء سيعقد جلستين الاسبوع المقبل واحدة عادية وأخرى إستثنائية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعلن مساء اليوم عدم سندات اليوروبوند وإطلاق المفاوضات مع الدائنين.
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