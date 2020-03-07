أعلن الناطق باسم الجيش التابع لقوات "حكومة الوفاق" في ليبيا، العقيد طيار محمد قنونو، أن "قوات "بركان الغضب" دمرت مخزناً للذخيرة وتجمعات لعناصر خليفة حفتر، في منطقة قصر بن غشير".
وأكد قنونو، في مؤتمر صحفي، أن "هذه العملية جاءت رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس". وشدد على أن "قواتهم ملتزمة بتعليمات قيادة عملية "بركان الغضب"، بالتعامل بحزم وبقوة مع من وصفها بـ "الميليشيات الغادرة"، واستهداف مصادر النيران".
بالتوازي، دعا قنونو "كل المواطنين الليبيين للابتعاد عن أماكن تواجد عناصر حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم جيش "حكومة الوفاق": قواتنا دمرت مخزناً للذخيرة وتجمعات لعناصر خليفة حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.