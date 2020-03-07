الناطق باسم جيش "حكومة الوفاق": قواتنا دمرت مخزناً للذخيرة وتجمعات لعناصر خليفة حفتر

أعلن الناطق باسم ​الجيش​ التابع لقوات "​حكومة الوفاق​" في ​ليبيا​، العقيد طيار محمد قنونو، أن "قوات "بركان الغضب" دمرت مخزناً للذخيرة وتجمعات لعناصر ​خليفة حفتر​، في منطقة قصر بن غشير".

وأكد قنونو، في ​مؤتمر صحفي​، أن "هذه العملية جاءت رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة ​طرابلس​". وشدد على أن "قواتهم ملتزمة بتعليمات قيادة عملية "بركان الغضب"، بالتعامل بحزم وبقوة مع من وصفها بـ "الميليشيات الغادرة"، واستهداف مصادر النيران".

بالتوازي، دعا قنونو "كل المواطنين الليبيين للابتعاد عن أماكن تواجد عناصر حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس".