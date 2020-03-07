قطار: اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بشأن اليوروبوند وصوتنا عليه

أعلن وزير البيئة ​دميانوس قطار​، في تصريح له بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​، أننا "اتخذنا قراراً في مجلس الوزراء بشأن اليوروبوند وصوتنا عليه"، لافتاً إلى أننا "التزمنا بطلب من رئيس الحكومة حسان دياب عدم البوح بالقرار قبل ان يعلنه".

بدوره، أشار وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، في تصريح له، إلى أننا "استمعنا للمشاورات ولكن القرار النهائي سيُعلن من السراي".

وكانت معلومات صحافية قد أفادت عن انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، على أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب المقررات من السراي الحكومي عند الساعة 6:30 مساء.

وأشارت إلى أن الوزراء يتوجهون، بعد إنتهاء الجلسة في القصر الجمهوري، إلى السراي الحكومي، حيث لن يصدر اي بيان بعد جلسة الحكومة ولن تكون هناك تلاوة مقررات من بعبدا، بل سيكتفى بكلمة دياب في السراي الحكومية.​​​​​​​