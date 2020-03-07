70 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في شرق الصين

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بكين: علق نحو 70 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين السبت، وفق ما أفاد مسؤولون. وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو حوالى الساعة 19,30 (11,30 ت غ) وتم إنقاذ نحو 23 شخصا بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية.

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