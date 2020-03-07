"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" في الواحات البحرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تواصل وزارة الداخلية تفعيل مبادرة "كلنا واحد" عن طريق إرسال قوافل طبية وخدمية وإنسانية لمنطقة الواحات البحرية. ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، مقطع فيديو ظهرت خلاله قوافل الداخلية في الواحات البحرية ويتوافد عليها المواطنين، مثمنين جهود الوزارة في تخفيف الأعباء من على عاتق المواطن.

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