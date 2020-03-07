بيبسيكو تطلق مبادرة لدعم المرأة الريفية بقيمة 60 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت سارة يوسف، رئيس قسم الاتصالات بشركة بيبسيكو نصر، إن شركة بيبسيكو تركز على تطوير المجتمعات التي تتواجد بها مصانعها ما يحقق المنفعة للجانبين.

وأضافت لمصراوي أن الشركة أطلقت مبادرة "عايشين بخيرها" للمرأة الريفية، والتي من خلالها تم دمجها في مشروع زراعة البطاطس وتوريدها لشركة شيبسي إحدى شركات بيبسيكو.

وبحسب المبادرة تساعد الشركة السيدات الريفيات على تحسين إنتاجية زراعة البطاطس وتحسين الإنتاجية وخاصة أن مصر الدولة الثانية في ترتيب دول زراعة البطاطس وتوريدها لشركة بيبسيكو.

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وأوضحت أن المشروع مدته 3 سنوات بقيمة 60 مليون جنيه ومن المستهدف أن بدعم 390 ألف سيدة مزارعة.

وبحسب رئيس قسم الاتصالات بشركة بيبسيكو فإن الشركة تعلم السيدات طريقة الري الصحيحة الموفرة للمياه والمفيدة للمحصول وتعليمهم طريقة التسميد الصحيحة والأسمدة المناسبة للمحصول.

وتم تفعيل هذه المبادرة في 4 محافظات هي الجيزة والمنيا والبحيرة وبني سويف.

من جانب آخر قالت إن الشركة ستوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط في 16 مارس المقبل لإطلاق مبادرة لتدوير المخلفات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.