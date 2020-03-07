محافظ بني سويف: "خسارة نترك مواردنا دون استغلال" –(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، رئيس مدينة بني سويف بمراجعة تراخيص بعض المباني والأبراج تحت الإنشاء، والتي لاحظها أثناء جولته التفقدية في شوارع المدينة، وشدد على إلزام أصحابها باشتراطات الترخيص، وخطوط التنظيم، ووجه برفع بعض الاشغالات العشوائية في شوارع رئيسية وجانبية والتي تؤثر على حركة السير والمرور.

كما تفقد المحافظ عددًا من المواقع والحدائق بالمدينة، للوقوف ميدانيًا على حسن استغلاها في تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطنين، واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يدر دخلًا، ويوفر فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ على أنه يجب على الجميع أن يتعاون في عدم ترك مكان أو مبنى غير مستغل بالشكل الصحيح، قائلًا: "هذه موارد المحافظة، خسارة فادحة أن تترك دون استغلال أمثل، أو يتم استغلالها بشكل غير مُفيد، ولا تعود بخدمة جيدة أو عائد مادي أو فرصة عمل للشباب".