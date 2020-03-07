دعت سفارة دولة الكویت في مصر المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من الیوم السبت الى مراجعة مقر السفارة. قالت السفارة في بیان إنه على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة ایقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحي وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق ھیلتون ھلیوبولیس "فیرمونت سابقا" في منطقة "مصر الجدیدة" شرق القاھرة. من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحي وكذلك مكتب السفارة المؤقت في فندق ھیلتون ھلیوبولیس "فیرمونت سابقا" في منطقة "مصر الجدیدة" شرق القاھرة. Advertisements وأكدت ضرورة أن يحضر المواطنون الكویتیون جمیع الثبوتیات الرسمیة وتذاكر السفر مع الاتصال على الرقم التالي للسفارة: 00201210444449. وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر في اجتماعه الاستثنائي الجمعة وقف حركة الطیران مع سبع دول من بینھا مصر لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس كورونا المستجد كوفید - 19.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الكويتية تدعو المواطنين ممن لديهم تذاكر عودة إلى مراجعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.