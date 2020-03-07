بسبب "كورونا ".. مجلس النواب الأمريكي يسمح لموظفيه بالعمل عن بُعد

بدأ مجلس النواب الأمريكي بالكونجرس في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسماح لموظفيه بالعمل من المنزل وسط تنامي المخاوف من تفشي عالمي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أنه وفقًا لما جاء في مذكرة تم إرسالها إلى كل مكاتب مجلس النواب فإن لجنة إدارة المجلس تستعد لكل السيناريوهات لتسمح للموظفين بالعمل عن بُعد في ضوء الظروف الفريدة وغير المعتادة بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن المذكرة تشير أيضًا إلى أن مكاتب الكونجرس قد تنفق الأموال غير المستخدمة لشراء معدات لتسهيل العمل عن بعد، وكذلك إلى أن مجلس النواب سيؤسس مركزًا للمساعدة في دعم البنية التحتية للعمل عن بعد.

ونقلت الصحيفة عن نص المذكرة أن هذا المركز سيتيح تقديم الدعم الفني للموظفين حال احتياجهم للمساعدة في التجهيز للعمل عن بعد، مضيفة أنه سيتم تدريب الموظفين

على التواصل والدخول إلى بيانات ومصادر المكتب عن بُعد.وأوضحت الصحيفة أن المذكرة جاءت بعد إعلان لجنة العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية في الكونجرس أن شخصين ممن حضروا مؤتمرها الذي عُقد الأسبوع الماضي تم اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا بعد إجراء الاختبار عليهما، وكان بين حضور الاجتماع نواب بارزين في الكونجرس ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة حتى الآن يوجد بها 328 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكانت ولاية واشنطن قد شهدت وفاة 6 أشخاص من المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.