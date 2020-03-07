الصحة العراقية: عدد المصابين بكورونا بلغ 46 حالة

كشفت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أن عدد المصابين بكورونا في عموم العراق بلغ 46 حالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن عدد حالات
ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة العراقية عنتسجيل 8 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"، مبيَّنة أن خمسة منهم في العاصمة بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت في محافظة كربلاء.
جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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