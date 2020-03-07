وأفادت من جهتها وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن مقتل "فرهاد دبيريان، حامي مقام السيدة زينب والقائد السابق لمدينة تدمر"، دون أن تشير إلى ما إذا كان عضواً في الحرس الثوري، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. ونشرت الوكالة صورتين للقيادي، مرتدياً زياً عسكرياً لا يحمل أي إشارة للحرس الثوري. وقال المرصد إن دبيريان "قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر".
كانت هذه تفاصيل خبر هلاك قيادي في الحرس الثوري الإيراني بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.