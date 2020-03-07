هلاك قيادي في الحرس الثوري الإيراني بدمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن هلاك قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، قرب العاصمة السورية دمشق، وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل فرهاد دبيريان بواسطة مسدس مع كاتم صوت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق"، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل. وأضاف أن دبيريان كان "مكلفاً منطقتي دمشق وجنوب سوريا" الحدودية مع إسرائيل.

وأفادت من جهتها وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء عن مقتل "فرهاد دبيريان، حامي مقام السيدة زينب والقائد السابق لمدينة تدمر"، دون أن تشير إلى ما إذا كان عضواً في الحرس الثوري، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. ونشرت الوكالة صورتين للقيادي، مرتدياً زياً عسكرياً لا يحمل أي إشارة للحرس الثوري. وقال المرصد إن دبيريان "قاد العمليات العسكرية في منطقة تدمر".