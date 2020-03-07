كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. ارتفاع حصيلة المسؤولين المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى واحد وعشرين توفي منهم سبعة، آخرهم النائبة البرلمانية عن مدينة طهران فاطمة رهبر.

وكانت رهبر، وهي نائبة منتخبة للبرلمان الجديد الحادي عشر، عن حزب "مؤتلفة" الإسلامي المحافظ، قد دخلت في غيبوبة جراء إصابتها بكورونا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 21 وفاة جديدة ناتجة عن فيروس كورونا وتشخيص 1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.

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وأضاف جهانبور: أن "هناك أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليًا تأكدت إصابة 5823 شخصاً منهم بفيروس كورونا".

وأعلنت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني أنها أصبحت تمتلك الآن 9 مستشفيات ثابتة وأخرى متنقلة جاهزة؛ لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

في هذا السياق وصف نشطاء إيرانيون الإجراءات، التي يتخذها الحرس الثوري لمكافحة الفيروس بالمسرحية التي يحاول من خلالها تحسين صورته التي اهتزت كثيرا خلال الفترة الماضية.