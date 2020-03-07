كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يتهم نظيره الفرنسي باللعب على "الحبلين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم السبت، عن قلقه تجاه جهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لاستعادة العلاقات "الروسية - الفرنسية".

واتهم زيلينسكي خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، ماكرون باللعب على "الحبلين"، لافتاً إلى أن الزعماء الغربيون يمارسون نوعًا من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن ماكرون لا يفعل ذلك.

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وكان ماكرون، قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي، على ضرورة الحاجة إلى بناء حوار مع روسيا حول قضايا الأمن الدولي الجماعي، لافتاً إلى ضعف الحوار مع روسيا، خاصة في ظروف التحديات الأمنية القائمة والتي توجب نقاشها.

وقال: إن "أوروبا لا يمكن أن تكون راضية عن الحوار الضعيف مع روسيا خاصة عند ازدياد كم التحديات الأمنية التي يجب مناقشتها مع موسكو، أريد أن تكون روسيا لاعبًا أساسيًا في الأمن الأوروبي".

وأضاف: "فرنسا ترغب في فتح حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن دور سياسة الردع النووي الفرنسية في مجال الأمن الأوروبي".