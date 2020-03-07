كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مسلاء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على أراضيها من 163 إلى 206، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.