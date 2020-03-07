كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة .. بابا الفاتيكان يلقي موعظة الأحد من خلال الفيديو خوفًا من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الفاتيكان، أن البابا "فرانسيس" سيقدم صلاة يوم الأحد على الهواء مباشرة بدلًا من إلقاءها بشكل شخصي بين الحشود من نافذته المطلة على ساحة القديس بطرس خشية من فيروس كورونا الجديد.

وقال الفاتيكان في بيان: "سيتم بث الصلاة عبر البث المباشر بواسطة "الفاتيكان نيوز" وعلى شاشات في ساحة القديس بطرس."

وكان الفاتيكان قد وعد بمراجعة جدول البابوي البالغ من العمر 83 عامًا "لتجنب انتشار" مرض COVID-19 الجديد.

وعانى البابا من نوبة سعال خلال صلاة الأحد الماضي وأعلن أنه سينسحب إلى ملاذ روحي سنوي جنوب روما للبقاء في المنزل والشفاء.

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ويقضي البابا في الوقت الحالي معظم وقته في بيت الضيافة الخاص بسان مارثا في جزء منفصل من الفاتيكان.

وأفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصادر رسمية، بارتفاع عدد الإصبابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة.

وكشفت الوكالة، عن 1146 إصابة و35 حالة وفاة جديدة منذ التعداد السابق الجمعة عند الساعة 17،00 ت غ.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن 99 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة إضافية بين الجمعة عند الساعة 17،00 ت غ والسبت عند الساعة 09،00 ت غ.