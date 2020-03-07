جائزة جديدة لميسي في الدوري الإسباني

وكالات

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا) عن فبراي الماضي.

وغردت رابطة الليغا عبر حسابها الرسمي على تويتر بفوز ميسي بلاعب الشهر، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم حيث سبق أن نال الجائزة في نونبر الماضي.

وقاد ميسي برشلونة إلى الفوز في كل مبارياته الشهر الماضي، حيث سجل أربعة أهداف، وصنع خمسة.

ولكن برشلونة استهل الشهر الجاري بهزيمة قاسية 0-2 أمام ريال على ملعب سانتياغو برنابيو بالجولة 26 ليفقد صدارة الليغا ويتراجع إلى “الوصيف” برصيد 55 نقطة خلف “الملكي” الذي قفز إلى قمة الجدول.