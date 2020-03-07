أونسا: حالة القطيع الوطني بخير.. تلقيح 12 مليون من الأغنام و1.5 مليون من الأبقار

قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الصحية “أونسا” إن القطيع الوطني، من الأبقار والأغنام والماعز، في حالة صحية جيدة.

وقال المكتب، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنه قد تمكن إلى غاية 6 مارس2020، من تحصين حوالي 1.5 مليون رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وأزيد من 12 مليون رأس من الأغنام ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة والجدري، علاوة على تلقيح أزيد من 2 مليون رأس من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل أونسا لمحاربة الأمراض الحيوانية المعدية.

وحسب المصدر ذاته، يتم مواصلة تنفيذ هذه الحملات الوقائية الوطنية التي انطلقت منذ 17 يناير 2020 بجميع جهات المملكة بالمجان لفائدة المربيين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية لأونسا والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين، وذلك بهدف تعزيز المناعة عند القطيع الوطني.