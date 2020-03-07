“التشامبيونزليغ”.. الرجاء “يعبر” الشوط الأول أمام مازيمبي بنجاح

قدم فريق الرجاء الرياضي شوطا ممتازا أمام فريق مازيمبي الكونغولي بمدينة لوبومباشي، لحساب منافسات إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

واستأسد لاعبو الرجاء في مواجهة مازيمبي العنيد، جماهيره، أرضية الملعب والحرارة، خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف.

وكان الرجاء قريبا من افتتاح حصة التهديف خلال الجولة الأولى، خاصة خلال محاولتي اللاعبين حافيظي ومالانغو، هذا الأخير يتحدى ضغط الصحافة المحلية وجماهير فريقه السابق علما أن ذهاب الدور بالدار البيضاء انتهى بتفوق “النسور الخضر” بثنائية نظيفة.

وفرض الحارس آنس الزنيتي نفسه بطلا فوق العادة، خلال الشوط الأول، بعدما نجح في الوقوف سدا منيعا أمام جميع محاولات مازيمبي، الطامح إلى تجاوز هدفي مباراة الذهاب.