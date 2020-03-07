كورونا تواصل حصد أرواح المسؤولين الإيرانيين.. وفاة نائبة بمجلس الشورى

توفيت اليوم السبت، نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادته وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، لتصبح واحدة من بين عدة مسؤولين إيرانيين قضوا جراء الفيروس المتفشي في البلاد.

والنائبة المتوفاة هي فاطمة رهبر، البالغة من العمر 55 عاما، وهي محافظة انتخبت، مؤخرا، نائبة في مجلس الشورى، عن العاصمة طهران.

فاطمة رهبر هي ثاني نائب إيراني يتوفى جراء الفيروس، وواحدة من بين سبعة مسؤولين إيرانيين قضوا بالمرض منذ بدء تفشيه، منتصف فبراير في إيران.

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وتحاول إيران احتواء التفشي السريع لكوفيد-19 الذي أصاب حتى الآن 5823 شخصا ، وقتل 145، بحسب حصيلة السبت.

وكانت رهبر واحدة من بين أبرز مرشحي المحافظين في طهران. وحقق هؤلاء فوزا ساحقا في انتخابات فبراير الماضي التشريعية التي سجل فيها أقل معدل مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وعلقت مناسبات رياضية وثقافية هامة، وقلصت ساعات العمل في أنحاء البلاد لاحتواء توسع العدوى التي طالت كافة محافظاتها الـ31.