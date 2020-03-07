أكادير.. إيداع الأب الذي قتل ابنته بالسجن بعد تماثله للشفاء من محاولة الانتحار

‎قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الجمعة، إيداع شخص المتهم بقتل ابنته، بالسجن المحلي لآيت ملول بعد تماثله للشفاء، من محاولة انتحار بمواد سامة.

‎وحسب مصادر محلية، فإن المتهم ثم إنقاذه من الموت حيث خضع لعملية غسل المعدة بقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني، إثر تناوله لمادة سامة بعد قتل ابنته بطريقة بشعة، محاولا إنهاء حياته بتلك الطريقة.

وكانت جماعة تيكيوين، إهتزت الإثنين الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن أقدم والدها على قتلها داخل المنزل بعد خلاف مع طليقته على حضانة الهالكة.

‎وقد عمد الأب المشتبه فيه على قتل ابنته بواسطة آلة حادة في ظروف لازالت غامضة، قبل أن يقدم على محاولة الانتحار، بشرب مادة سامة محاولا وضع حد لحياته.