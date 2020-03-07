قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الجمعة، إيداع شخص المتهم بقتل ابنته، بالسجن المحلي لآيت ملول بعد تماثله للشفاء، من محاولة انتحار بمواد سامة.
وحسب مصادر محلية، فإن المتهم ثم إنقاذه من الموت حيث خضع لعملية غسل المعدة بقسم الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني، إثر تناوله لمادة سامة بعد قتل ابنته بطريقة بشعة، محاولا إنهاء حياته بتلك الطريقة.
وكانت جماعة تيكيوين، إهتزت الإثنين الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن أقدم والدها على قتلها داخل المنزل بعد خلاف مع طليقته على حضانة الهالكة.
وقد عمد الأب المشتبه فيه على قتل ابنته بواسطة آلة حادة في ظروف لازالت غامضة، قبل أن يقدم على محاولة الانتحار، بشرب مادة سامة محاولا وضع حد لحياته.
كانت هذه تفاصيل خبر أكادير.. إيداع الأب الذي قتل ابنته بالسجن بعد تماثله للشفاء من محاولة الانتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.