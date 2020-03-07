السبت المقبل: مدى الكرمل يعقد مؤتمره السنوي حول الفلسطينيين في إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقيّة مؤتمره السنويّ لعام 2020 حول الفلسطينيين في إسرائيل، يوم السبت المقبل، 14 آذار/ مارس، في فندق رمادا أوليفيه في الناصرة.

وقال البيان إن "المؤتمر هذا العام سيناقش موضوع ‘الحقل السياسي الفلسطيني: تحوّلات في القيادة ودور الأحزاب بين التمثيل والتنظيم‘. ويُشارك في المؤتمر نُخبة من الأكاديميّين، السّياسيّين والنّاشطين لمناقشة سبع أوراق بحثيّة سيتمّ نشرها في كتاب المؤتمر وتوزيعه على الحاضرين خلال المؤتمر".

وقال المركز إن "المؤتمر سيفتتحه كلّ من رئيس لجنة المتابعة العليا محمّد بركة، رئيسة الهيئة الإداريّة لمركز مدى الكرمل بروفيسور نادرة شلهوب - كيفوركيان، ومدير عام مدى الكرمل د. مهنّد مصطفى".

وذكر البيان أن الجلسة الأولى ستحمل عنوان "تحوّلات في القيادة والخطاب السّياسيّ"، سيترأسها المحامي علي حيدر أكاديميّ وناشط حقوقيّ. ويعرض فيها المحاضر والباحث في قسم العلوم السّياسيّة في جامعة تل أبيب بروفيسور أمل جمّال، ورقة بعنوان "تحليل نموذجيّ للنخب والقيادات الفلسطينيّة في إسرائيل، التّحوّلات الطّارئة عليها ومدى تمثيليّتها".

كما وسيعرض المحاضر في العلاقات الدّوليّة، في قسم السّياسة والحكم في جامعة بن غوريون د. منصور النّصاصرة، ورقة بعنوان "تحوّلات في الحقل السّياسيّ الفلسطينيّ في إسرائيل بعد اتّفاق أوسلو". على هاتين الورقتين ستُعقّب عضوة الكنيست عن التّجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة النّائبة د. هبة يزبك.

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وأضاف بيان المركز أن الجلسة الثّانية المعنونة بـ"مقاربة اقتصاديّة ودور الأحزاب"، سيترأسها الباحث والمحاضر في الأنثروبولوجيا السّياسيّة والحقوق د. رامز عيد، وفيها سيطرح المحاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أوكسفورد ومدير عام منتدى الاقتصاد العربيّ د. سامي ميعاري، ورقته حول التّحوّلات الاقتصاديّة وأثرها على الحقل السّياسيّ الفلسطينيّ في إسرائيل.

وسيقدم الباحث وطالب الدّكتواره في كلّيّة العلوم السّياسيّة في جامعة حيفا محمّد خلايلة، ورقة تحت عنوان "تراجع قوّة الأحزاب السّياسيّة في الحكم المحلّيّ، بين الثّابت والمتحوّل". أمّا د. سعيد سليمان، وهو باحث مستقلّ ومحاضر في مجال الجغرافيا، فسيناقش في ورقته تراجع دور وأداء الأحزاب العربيّة في التّنشئة السّياسيّة.

وستُدلي عضوة الكنيست عن الجبهة الديمقراطيّة للسّلام والمساواة في القائمة المشتركة، النّائبة عايدة توما- سليمان، بتعقيبها على الأوراق الثّلاث السّابقة.

وسيكون عضو لجنة الأبحاث في مدى الكرمل، د. أيمن اغباريّة، رئيسًا للجلسة الثّالثة والأخيرة تحت "عنوان مقاربة نسويّة وما بعد السّياسة"، ويشارك فيها خالد عنبتاوي، وهو طالب دكتوراه في علم الاجتماع والإنسان في معهد جنيف للدراسات العليا في سويسرا، بورقته حول مفهوم السّياسة و"ما بعد السّياسة": تحوّلات المشهد السّياسيّ من العمل الشّعبيّ إلى عقدة التّأثير "الشّعبويّ". تلحقها مشاركة عرين هوّاري، طالبة دكتوراه وباحثة ومنسّقة برنامج دعم طلّاب الدّراسات العليا في مدى الكرمل، بورقتها "الدّينيّ والسّياسيّ لدى قياديّات في الحركة الإسلاميّة: مقاربة نسويّة". وستعقب على هاتين الورقتين، السّيّدة هبة هريش عواودة، وهي مستشارة تربويّة وناشطة اجتماعيّة وباحثة في موضوع القيم.