القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجز نحو 80 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين، اليوم السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.
وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو طهر اليوم،السبت، وتم إنقاذ نحو 23 شخصا بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الحادث، وفق بيان للحكومة المحلية.
وأفادت صحيفة "الشعب اليومية" الرسمية أنه تم تحويل الفندق الذي يضم 80 غرفة مؤخرا إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن جهود الإنقاذ مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: انهيار فندق مخصص للحجر الصحي لمصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.