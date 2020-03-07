الصين: انهيار فندق مخصص للحجر الصحي لمصابي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتجز نحو 80 شخصا تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين، اليوم السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.

وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو طهر اليوم،السبت، وتم إنقاذ نحو 23 شخصا بعد نحو ساعة ونصف ساعة من الحادث، وفق بيان للحكومة المحلية.

وأفادت صحيفة "الشعب اليومية" الرسمية أنه تم تحويل الفندق الذي يضم 80 غرفة مؤخرا إلى منشأة لعزل الأشخاص الذين كانوا على احتكاك بمرضى أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن جهود الإنقاذ مستمرة.