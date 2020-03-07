"كورونا": اكتشاف إصابة شخصين شاركا في مؤتمر "أيباك" الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت "أيباك"،لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، أن اثنين على الأقل من حاضري مؤتمرها السنوي الأخير، الذي شارك فيه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار، كانا مصابين بفيروس كورونا.

وقالت قناة "كان" الإسرائيليّة اليوم، السبت، إن "أيباك" أكدت إصابة اثنين من المشاركين في مؤتمرها الذي عقد في واشنطن الأسبوع الماضي بالفيروس، دون ذكر اسميهما.

وبحسب المصدر ذاته، دعا قادة "أيباك" نحو 20 ألف شخص شاركوا في المؤتمر إلى الانتباه حال ظهور أعراض الفيروس لديهم، دون أن يطلبوا منهم أية خطوات إضافية.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيليّة، إن الإصابة حدثت على ما يبدو لدى مخالطة مجموعة صغيرة شاركت في المؤتمر لمصاب بالفيروس خلال تواجدها في نيويورك قبل ساعات من وصولها واشنطن، دون مزيد من التفاصيل.

و"إيباك" هي أبرز جماعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة.

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وعقد المؤتمر السنوي لـ"أيباك" في واشنطن خلال الفترة بين 1- 4 مارس/آذار الجاري.

من جانبها، ذكرت السلطات الصحية في واشنطن أن التحقيق الذي أجرتها بالتعاون مع زملائها في ولاية نيويورك لم يكشف خطرا يهدد المشاركين في المؤتمر حاليا، وحثتهم على وضع أنفسهم قيد الحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض إصابة محتملة.

وحضر مؤتمر "أيباك" هذا العام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (وهو أرفع مسؤول مكلف بمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة)، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى عشرات المشرعين من الكونغرس، بالإضافة إلى مسؤولين أجانب، بمن فيهم رئيس كولومبيا إيفان دوكي.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.