اليمن..بدء صرف مرتبات قوات الحزام الأمني في أبين

السبت 7 مارس 2020

بدأت اليوم السبت، عملية تسليم مرتبات شهر يناير لمنتسبي قوات الحزام الأمني في محافظة أبين .



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وباشرت اللجنة عملها اليوم في معسكر 7اكتوبر في مدينة جعار بصرف قطاعي زنجبار وجعار ومن ثم صرف القطاعات الاخرى في المحافظة.

ودعت اللجنة قادات القطاعات الى الحضور والتعريف والتسهيل لجنودهم وترتيبهم لتسيير عملية الصرف دون أي عراقيل.