بالفيديو .. مصري تم إجلاءه من الصين يشكر دولة الإمارات

السبت 7 مارس 2020

شكر مواطن مصري دولة الإمارات قياداها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة له ولكل رعايا الدول الشقيقة الذين قامت باجلاءهم من الصين وإستقبلهم في بلادها .



وثمن الدكتور، محمد عبدالله ثابت، في فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، دور الإمارات على كرم ضيافتها للرعايا المصريين ومختلف رعايا الدول الشقيقة والصديقة منذ مغادرتهم الصين .. متوجهاً بالشكر الخاص لولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

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وتكفلت دولة الإمارات بإجلاء رعايا الدول العربية من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها وباء فيروس كورونا، وأستضافتهم في بلادها لإستكمال الرعايا الصحية قبل إعادتهم إلى بلدانهم .