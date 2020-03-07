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إصابة رئيس الحزب الديمقراطي في إيطاليا بفيروس كورونا

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أصيب نيكولا زينجاريتي، رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، مما يجعله أول شخصية سياسية رئيسية في أوروبا، يتم تشخيص إصابتها بكوفيد19- .

وفي مقطع فيديو، تم نشره على موقع فيسبوك اليوم السبت، قال زينجاريتي "لقد وصل. لدي فيروس كورونا أيضا".

وجدد دعوته للشعب بعدم الذعر، مضيفا أنه يشعر أنه بصحة جيدة وسيتم وضعه في عزل منزلي وليس المستشفى.

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