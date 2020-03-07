شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثانية بـ«كورونا» في جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت جنوب أفريقيا قد سجلت أول أمس الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عقب ثبوت إصابة مواطن 38 عاما بالفيروس بعد عودته من إيطاليا مع زوجته.
وقالت وزارة الصحة في بيان" لقد كانا جزء من مجموعة تشمل عشرة أشخاص، وقد عادت لجنوب أفريقيا في الأول من مارس الجاري".
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