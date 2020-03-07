شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يعزل جزيرتين سياحيتين بالمالديف والان نبدء بالتفاصيل
كان سائحان من إيطاليا يقيمان في جزير كوريدو، قبالة العاصمة ماليه، وسوف يتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.
كما جرى عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفا أن سائحا إيطاليا كان يقيم هناك تبين إصابته بـ(كوفيد 19) بعد عودته إلى وطنه.
وظهرت أيضا أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يعزل جزيرتين سياحيتين بالمالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.