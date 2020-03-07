شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يعزل جزيرتين سياحيتين بالمالديف والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مسؤولو الصحة في المالديف اليوم السبت أنه تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح بعد مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين اجنبيين بفيروس كورونا المستج.

كان سائحان من إيطاليا يقيمان في جزير كوريدو، قبالة العاصمة ماليه، وسوف يتم وضعهما في إحدى منشآت الحجر الصحي للعلاج.

كما جرى عزل جزيرة ثينادهو بعدما أصبح معروفا أن سائحا إيطاليا كان يقيم هناك تبين إصابته بـ(كوفيد 19) بعد عودته إلى وطنه.

وظهرت أيضا أعراض الإصابة بالفيروس على طبيب يعمل في الجزيرة وجرى نقله إلى إحدى منشآت الحجر الصحي.