صلاح وماني يعيدان الثقة لليفربول بفوز مهم على بورنموث

وسجل هدفي ليفربول محمد صلاح د (25) وساديو ماني د (33)، فيما جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق كالوم ويلسون د (9).
باغت بورنموث، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله كالوم ويلسون، في الدقيقة 9، من عرضية أرضية سجلها في شباك ليفربول بسهولة.
وكاد ناثان أكي، أن يسجل الثاني لبورنموث في الدقيقة 14 برأسية رائعة، لكن أدريان نجح في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.
آرون رامزديل، حارس بورنموث نجح في التصدي لتسديدة روبرتو فيرمينو الخطيرة، في الدقيقة 17.
ونجح محمد صلاح، في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 25، بعدما استلم تمريرة من ساديو ماني، قبل أن يسدد في أقصى الزاوية اليسرى، لتسكن الشباك.
ومنح ماني، التقدم للريدز في الدقيقة 33، بعد تمريرة رائعة من فيرجي فان دايك، قبل يضعها على يسار الحارس.
وأرسل محمد صلاح تمريرة طولية رائعة استلمها جيمس ميلنر، إلا أنه سددها ضعيفة في أيدي الحارس بالدقيقة 37.
وتألق جيمس ميلنر، حين أبعد كرة من أمام المرمى الخالي، لينقذ ليفربول من هدف محقق لبورنموث في الدقيقة 61.
وحرم القائم الأيسر لمرمى بورنموث، ساديو ماني من هدف محقق في الدقيقة 74، بعدما رد تسديدته المذهلة.
وحال تألق حارس بورنموث محمد صلاح من تسجيل هدف ثالث للريدز، في الدقيقة 77 بعدما حول تسديته إلى ركلة ركنية.
ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 82، في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة، في المركز الثامن عشر.
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