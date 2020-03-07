انهيار فندق صيني يستخدم للحجر الصحي للمصابين بـ' فيروس كورونا'

أفادت وسائل إعلام صينية، السبت، بانهيار أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بـ" فيروس كورونا". وذكرت وسائل إعلام محلية في الصين، أن "أحد الفنادق الصينية المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا أنهارت، اليوم، مما أدى إلى محاصرة العشرات من المصابين تحت انقاضه". وأضافت أن "المبنى المنهار يقع بمقاطعة تشيوانتشو جنوب شرق الصين، ويستخدم كموقع لعزل المصابين بفيروس كورونا".



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