أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوبي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوبي بغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بأمانة بغداد واللواء الرئاسي المسؤول عن المنطقة وبمتابعة مكتب امين بغداد باشر برفع السيطرة الأمنية الخاصة بشارع الطعمة مع الكتل الكونكريتية الخاصة بها والمنصوبة سنة 2006 والتي تعتبر من مداخل مدينة الدورة جنوب بغداد".



وأضاف البيان أنه "باشرت بعدها الملاكات البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع".



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