ارتفاع عدد الوفيات بـ'فيروس كورونا' في فرنسا إلى 11

أعلنت السلطات الفرنسية، السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في أراضي البلاد إلى 11 حالة، فيما أكدت أن الحصيلة العامة للإصابات بهذه السلالة بلغت 716 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، ان "أحد القتلى تأكد في الجزء الشمالي من فرنسا والآخر في نورماندي".
وأضافت أن "فرنسا لديها الآن 716 حالة مؤكدة من فيروس كورونا بزيادة 103 مقارنة مع اليوم السابق".
وأضافت أن "فرنسا لديها الآن 716 حالة مؤكدة من فيروس كورونا بزيادة 103 مقارنة مع اليوم السابق".
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