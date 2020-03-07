ارتفاع عدد الوفيات بـ'فيروس كورونا' في فرنسا إلى 11

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، ان "أحد القتلى تأكد في الجزء الشمالي من فرنسا والآخر في نورماندي".

وأضافت أن "فرنسا لديها الآن 716 حالة مؤكدة من فيروس كورونا بزيادة 103 مقارنة مع اليوم السابق".

