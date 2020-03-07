أعلنت هيئة المناف الحدودية، السبت، عن ضبط حاوييتن بداخلها سبع عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت من ضبط حاوييتن حجم (40) قدم بداخلها عجلات عدد (7) دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة"، مبينا أنه "تمت عملية الضبط بعد معلومات مؤكدة من شبعة التراخيص واستخبارات الميناء".



وتابعت، "تم تشكيل فريق عمل من الكمرك المدني والعسكري وضباط شبعة التراخيص والاستخبارات، وتبين ان الحاويتين بداخلها عجلات دون الموديل غير المسموح بدخولها إلى العراق"، مؤكدة "احالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط سبع عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر بالبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.