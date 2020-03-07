الإعلام والاتصالات تستعد لتسخير تكنولوجيا المعلومات لاقصى حد للوقاية من 'فيروس كورونا'

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، السبت، عن استعدادها لتسخير تكنولوجيا المعلومات لاقصى حد للوقاية من "فيروس كورونا".
وأعربت عن "شكرها لشركات الاتصالات (زين العراق، واسيا سيل، وكورك) لسرعة استجابتها في إيصال رسائل (SMS) أنتجتها الهيئة إلى جميع المشتركين للتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض والحد من انتشاره".
وأكدت "استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من حملة الوقاية والتوعية بالتعاون مع منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة وسائل الاعلام الوطنية، وشركات الاتصالات، وسوف تتضمن عدة إجراءات منها تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لاقصى حد ممكن في مجال الوقاية من فيروس كورونا".
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