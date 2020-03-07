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الإعلام والاتصالات تستعد لتسخير تكنولوجيا المعلومات لاقصى حد للوقاية من 'فيروس كورونا'

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أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، السبت، عن استعدادها لتسخير تكنولوجيا المعلومات لاقصى حد للوقاية من "فيروس كورونا".
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"أنها تعرب عن شكرها وتقديرها لوسائل الاعلام الوطنية بكل مسمياتها وصنوفها، التي كان لها دوراً كبيراً وتعاوناً مثمراً مع الهيئة في نشر الوعي الصحي لمكافحة فيروس كورونا، من خلال بث اعلانات وقائية وتوعوية مجاناً، اضافة إلى دعم الجهد الحكومي في تحديد والوقاية من هذا الوباء".

وأعربت عن "شكرها لشركات الاتصالات (زين العراق، واسيا سيل، وكورك) لسرعة استجابتها في إيصال رسائل (SMS) أنتجتها الهيئة إلى جميع المشتركين للتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض والحد من انتشاره".

وأكدت "استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من حملة الوقاية والتوعية بالتعاون مع منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، وبمشاركة وسائل الاعلام الوطنية، وشركات الاتصالات، وسوف تتضمن عدة إجراءات منها تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لاقصى حد ممكن في مجال الوقاية من فيروس كورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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