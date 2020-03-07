انت الان تتابع تأكيد إصابتين بكوفيد-19 بين حضور مؤتمر لآيباك في واشنطن شارك فيه مايك بنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

تأكّدت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي "آيباك" المؤيّد لإسرائيل في واشنطن والذي حضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.

وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب الكونغرس أن المصابين قدما من نيويورك لحضور المؤتمر الذي عقد بين الأول والثالث من آذار/مارس.

وقالت مجموعة الضغط في الرسالة التي نشرت على صفحتها على تويتر " تثبّتها بأنّ اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة" لجهة الإصابة بالمرض.

وقال مسؤولون الجمعة إنه تم تأكيد 22 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في ولاية نيويورك، معظمها لأشخاص في مقاطعة ويستشيستر الواقعة شمال مدينة نيويورك، ما يرفع مجموع الإصابات إلى 44.

وأشار اللوبي إلى أنّه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر ومع العاصمة الفدرالية والسلطات الصحية الوطنية بشأن هذا الموضوع.

ونشرت آيباك بيانا في وقت لاحق الجمعة نسبته إلى السلطات الصحية في واشنطن أشار إلى عدم وجود أي خطر مباشر على الحضور. ولم يكن من الممكن بعد الحصول على تعليق من دائرة الصحة العامة في واشنطن.

وإلى جانب بنس وبومبيو، حضر المؤتمر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والمرشح الديموقراطي السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية مايكل بلومبرغ.

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ويقود بنس جهود الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ويزور أعضاء الكونغرس على اختلاف توجّهاتهم السياسية المؤتمر السنوي لآيباك للتأكيد على دعمهم لإسرائيل علنا.

وكان من المتوقع أن يسافر نحو 18 ألف شخص من أنحاء الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الذي يشارك فيه عادة نحو ثلثي أعضاء الكونغرس.

وحضر مئات المشاركين إلى كابيتول هيل خلال المناسبة.

وقال اللوبي "نحضّكم إذا ثبتت إصابتكم بفيروس كورونا على إبلاغ السلطات الصحية المحلية لتتمكن من تنسيق الاستجابة للوضع مع السلطات الصحية المناسبة".

وأسفر الفيروس حتى الآن عن وفاة أكثر من 3450 شخصا وإصابة أكثر من مئة ألف في 92 بلدا منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وسجّلت الصين أكثر من 3000 من هذه الوفيات.