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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني : لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان تعثره في سداد ديونه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون، على تويتر، السبت، إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي عن التعثر في وقت لاحق اليوم.
كانت مصادر قد أبلغت رويترز، أمس الجمعة، بأنه من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء (1630 بتوقيت جرينتش) قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس/آذار.
كانت الحكومة اللبنانية قد عينت بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها، فيما يتعلق باتفاق إعادة هيكلة الديون.
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