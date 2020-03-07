إنهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بإنهيار مبنى فندق في جنوبي شرق الصين، كان يستخدم للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد .



وذكرت الوكالة أن هناك 70 شخص كانوا في الحجر، متواجدين تحت الإنقاض .

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ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول الحادثة .

وبهذا الصدد، أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، محاصرة عدد غير محدد حتى الآن من الأشخاص جراء انهيار فندق فى مدينة "تشوانتشو" بالمقاطعة .

وذكرت السلطات -فى بيان- أن الحادث وقع مساء اليوم بالتوقيت المحلى لبكين، وأن أعمال البحث والإنقاذ قائمة فى الوقت الراهن