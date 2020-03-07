- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بإنهيار مبنى فندق في جنوبي شرق الصين، كان يستخدم للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد .
وذكرت الوكالة أن هناك 70 شخص كانوا في الحجر، متواجدين تحت الإنقاض .
ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل جديدة حول الحادثة .
وبهذا الصدد، أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، محاصرة عدد غير محدد حتى الآن من الأشخاص جراء انهيار فندق فى مدينة "تشوانتشو" بالمقاطعة .
وذكرت السلطات -فى بيان- أن الحادث وقع مساء اليوم بالتوقيت المحلى لبكين، وأن أعمال البحث والإنقاذ قائمة فى الوقت الراهن
كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار فندق يستخدم للحجر الصحي لمصابي كورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.