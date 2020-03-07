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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يعيش الساعات الأخيرة قبل إعلان تعثره عن تسديد ديونه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
قال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون، على تويتر، اليوم السبت، إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمي لتعثره عن تسديد ديونه، بينما يجتمع رئيس البلاد ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبيل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم. وذكرت مصادر، الجمعة، بأن من المتوقع أن يعلن لبنان اليوم عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد. وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب، قرار لبنان بشأن السندات الدولية في الساعة السادسة والنصف مساء 16:30 بتوقيت غرينتش قبل يومين فقط من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس(آذار).
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