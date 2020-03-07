شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 61 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصبح اجمالي الحالات 61 إصابة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في بيان، أن الحالات المكتشفة مرتبطة بالسفر إلى إيران.





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