الصحة والتعليم: الإمارات قادرة على التعامل مع تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم في الإمارات أن الإمارات قادرة على التعامل مع أي تداعيات لفيروس "كورونا"، وأن تكثيف الإجراءات ليس بسبب انتشار الفيروس بل للوقاية منه فقط.



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وأضافت الوزارتان في إحاطة إعلامية، السبت: "قمنا بتصنيف جميع المخالطين للمصابين في "طواف الإمارات" حيث بلغ عدد زوار الفندق 26 وعدد الرياضيين: 56 وعدد موظفي الفندق: 236".

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الحالات المصابة في الإمارات 45 منهم 7 تم شفاؤهم، ومعظم حالاتهم مستقرة، مضيفا أن 667 ممرضا جاهزون للتعامل مع أي طارئ داخل البيئة المدرسية، وحتى الآن ظهرت حالتان فقط ضمن المدارس.

ونصحت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم في الإمارات بعدم استخدام الكمامات إلا لمن يعاني من أمراض تنفسية.